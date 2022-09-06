中央書局第三季作家料理發布會，邀請到作家王浩一、葉怡蘭及劉克襄，以「文學煮味、厚工封味」為題，創作飽含風土鄉情、歷史底蘊的全新菜單。（趙雙傑攝）

作家葉怡蘭（見圖）為傳遞「日常」的概念，將套餐設計為在家的餐桌風景，使用家鄉台南盛產的虱目魚，製作出「番茄味噌酒釀虱目魚」。（趙雙傑攝）

作家葉怡蘭為傳遞「日常」的概念，將套餐設計為在家的餐桌風景，使用家鄉台南盛產的虱目魚，製作出「番茄味噌酒釀虱目魚」。（趙雙傑攝）

作家葉怡蘭為傳遞「日常」的概念，將套餐設計為在家的餐桌風景，使用家鄉台南盛產的虱目魚，製作出「番茄味酒噌釀虱目魚」。（趙雙傑攝）

作家王浩一（見圖）用了一年的時間去認識檸檬的身世與族譜，還學到摩洛哥醃漬檸檬的做法，完成「鹹檸檬紙包透抽」料理。（趙雙傑攝）

作家王浩一用了一年的時間去認識檸檬的身世與族譜，還學到摩洛哥醃漬檸檬的做法，完成「鹹檸檬紙包透抽」料理。（趙雙傑攝）

作家劉克襄（見圖）以「竹山鳳尾筍封肉」料理，希望能將中部食材和風土分享給大家，也是對童年滋味的一場圓夢之旅。（趙雙傑攝）

作家劉克襄以「竹山鳳尾筍封肉」料理，希望能將中部食材和風土分享給大家，也是對童年滋味的一場圓夢之旅。（趙雙傑攝）

中央書局將第三季作家料理擴大舉辦，把發表會移師至台北舉行，以「文學煮味、厚工封味」為題，創作飽含風土鄉情、歷史底蘊的全新菜單，現場展示的豐富料理，吸引大家搶拍。（趙雙傑攝）

在許多文學創作中經常出現飲食相關的場景，其背後傳遞著個人生活軌跡、風土倫理以及文化脈絡，增添了故事文本的氣味與溫度，更容易與讀者產生共鳴。

2022年起，中央書局以季為單位，邀請作家或文化相關領域名人，化身為料理人，運用二樓既有的餐飲空間，用「作家料理」串連起五感閱讀，以料理人生活經驗的書寫創作或透過文本閱讀中的靈感設計一道有故事性菜餚，成為中央書局季菜單裡的一套餐點，提供讀者以味蕾來閱讀其中的故事與滋味，一同領略文學與生活的密不可分。

中央書局6日將第三季作家料理擴大舉辦，把發表會移師至台北舉行，邀請到作家葉怡蘭、王浩一及劉克襄，以「文學煮味、厚工封味」為題，創作飽含風土鄉情、歷史底蘊的全新菜單，現場和大家分享料理故事外，也親自進行料理的展演，希望大家能一起感受到食物中的人文溫度。

在9月8日後，全新一季的菜單也將於中央書局正式上菜，歡迎大家前來品嘗。一邊享用美食，一邊閱讀深化飲食與文學的連結。