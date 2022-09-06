一名罹患癌症、即將不久於人世的母親，她對女兒最大的牽掛是什麼？導演張仰瑄與作曲家張芯慈，以感動數十萬人的韓國紀錄片《紅豆餅媽媽》故事為靈感，推出音樂劇《最美的一天》，真情展現癌末母親如何在生命最後階段陪伴女兒成長，11月將在台北重演。

張芯慈表示，告別是人生中會不斷出現的事，「我們甚至在和過去的自己告別，告別不是一件痛苦的事情，而是要在告別到來之前，學會更加珍惜當下的相處。」

這部音樂劇在2017年首演，張仰瑄表示，當時她還不是母親，「我很慶幸在還沒成為媽媽時就創作了這個作品，可以用比較理性的態度來處理每一場戲，而成為媽媽之後，感性與理性的成份與比例大不相同。」

原作紀錄片《紅豆餅媽媽》是記錄一名罹患小兒麻痺、行動不便的母親，為養育幼子，克服困難，擺攤度日，影片在韓國受到廣大的迴響。最初張芯慈在韓國看到這支影片，決定以此為靈感發想。

《最美的一天》故事描述單親母親和女兒相依為命，但在女兒小學畢業典禮時卻發現自己得了癌症，她決定在人生最後的階段好好陪伴女兒。而女兒在長大成人之後，也憶起母親當時陪伴她的情景，傾訴對母親的思念。

演員張稜表示，身為演員對角色需要有很多的想像、揣摩跟同理，「但當自己真正成為媽媽後，重新看這個角色，反而多了坦然與牽掛。」

值得一提的是，舞台設計以「白紙」為概念，搭配手繪感的動畫及剪影，演唱歌曲有如日常呢喃喃自我對話，呈現濃烈的母女情感。演出將於11月11日至13日在台北南海劇場登場。