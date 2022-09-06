軸承大廠瑞穎6日公布，8月及前八月營收雙雙改寫同期次高。瑞穎指出，瑞穎去年下半年因應運費飆漲，與客戶協商改變交易條件，部分訂單報價從CIF改為FOB，少了運費挹注營收，是8月及前八月營收衰退的主因，營收減少。上半年獲利因減少負擔運費及新台幣匯率貶值，不減反增，上半年EPS從去年5.5元增加至6.2元。

瑞穎8月營收1.50億元，年減21.04％；前八月營收13.13億元，年減幅17.9％，皆創同期次高。瑞穎指出，疫情及塞港運價翻倍大漲，客戶考量採購利益遭大幅抵銷，為了能穩定貨物交期，同意瑞穎提出改變交易條件要求，報價從原本CIF改為FOB，客戶自行找船公司或貨櫃承攬業者，安排運務，甚或小幅抽單或延緩訂單，致使瑞穎8月及前八月營收與去年相比，呈現衰退。

瑞穎強調，瑞穎去年下半年起，與客戶交易條件從CIF改為FOB報價，雖造成營收減少，運費也減少，是瑞穎獲利並未降低的主因；此外，新台幣匯率大幅貶值，還有業外收入挹注，瑞穎上半年獲利不減反增，再創同期新高。

瑞穎指出，市場預測，新台幣匯率趨貶，最近幾個月運價大幅回跌，瑞穎部分訂單還維持CIF報價，也減少運費負擔，外銷佔瑞穎營收9成，可挹注公司獲利。