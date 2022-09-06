蘋果（Apple）發表會8日登場、22日FOMC會議召開，皆牽動台股。凱基投顧董事長朱晏民指出，在高庫存籠罩下，蘋果是少數拉貨維持去年水準，有利國內蘋概股；另一方面，預期美聯準會（Fed）9月升息將到頂，升息幅度將趨緩，搭配股市上半年跌深，台股中期反彈可期。

凱基投顧6日發布最新研究報告，預估製造業庫存調整，恐延續至2023年上半年，惟iPhone14的積極備貨效應，將暫時抵銷此利空，也將支撐台股下半年反彈行情。朱晏民表示，製造業庫存調整壓力大，惟蘋果拉貨相對平穩，特別是手機，預估iPhone 14本次備貨量將達8,500～9,000萬台、維持去年水準，使包括鏡頭等蘋概股表現相對較好。

另一方面，Fed的升息態度越來越硬，今年升息碼數由去年底預期的個位數、直接拉到十碼以上，增加的幅度超乎市場預期，但也因此，接下來的升息幅度則可望趨緩，凱基投顧預估，本次Fed主席鮑爾放鷹，至多使今年升息幅度由13碼上調至14～15碼，調幅僅8～15％。預期在台灣時間9月22日美國FOMC會議之前，14～15碼的鷹派升息利空將會逐漸被市場消化。

朱晏民說明，無論9月會議是升息2或3碼，接下來到年底，僅再兩次升息，幅度都不至於太大，各一碼的機率較高，意味升息在9月就到頂，接下來雖然還會繼續升息，但幅度將會逐漸趨緩。

凱基投顧指出，Fed激進升息與製造業庫存調整等兩大利空，導致今年上半年全球股市大幅修正，S&P 500指數跌幅達21％。但回顧S&P 500史上最差前三名的上半年表現，分別在1932年-45％、1962年-24％、1970年-21％，當年度下半年反彈卻強勁，幅度依序為56％、15％、27％。

朱晏民表示，全球股市以美股馬首是瞻，而相較道瓊、費半，S&P 500指數涵蓋面相較廣，可作為觀察指標，其跌深反彈的歷史經驗有望於今年下半年複製，牽動台股。因存貨調整仍進行中，景氣到明年中仍下行，但因台股上半年跌很多，搭配升息幅度將縮減、iPhone新機將推出，看好台股有機會中期反彈。