周六（10日）就是農曆8月15日中秋節，由於這天也是土地公生日，因此有不少人會準備豐盛供品為土地公祝壽，祈求平安與財源廣進，對此命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享3招轉運大法，包括「求財運大法」、「事業運大旺法」、「求感情婚姻法」，讓感情、事業、財運更加旺盛。

小孟老師表示，中秋節想求財運可以嘗試「五路吸金大法」，當天正中午到離家最近的土地公廟，先祝賀土地公生日快樂，接著拿起五瓶礦泉水放在供桌上，誠心祈求「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」

拜完後準備一個袋子，並拿一瓶水向東走8歩，把水喝完後將瓶子丟入袋中，接著回到土地公桌上拿起第2瓶水向西走8歩，把水喝完，第3、4瓶水則分別向南、向北各走8歩，一樣把喝完水、丟棄瓶子，最後拿起第5瓶水向回家的路走15步，喝完水後即刻回家午睡，土地公就會賜福給你，有些人甚至還會夢見土地公托夢。

另外，若希望事業運旺，中秋節當天可以準備一個碗，並在碗內放入象徵太極的黑矅眼水晶與白水晶，接著在月圓時刻找23枚硬幣，將硬幣頭朝上、數字朝下，擺放成一個圓圈，再面對著碗、盤腿坐在圓圈內，最後向上天稟報，「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇。」唸49遍後起身並將所有硬幣集結起來存入銀行，必能大發利市，扭轉乾坤。

小孟老師提到，中秋節也是月亮最圓的時刻，相傳月圓象徵感情順利，因此建議單身者可以在中秋午夜準點擺8個蠟燭圍一圈，再將15條紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外雙手合十向月亮禱告，「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」

由於中秋節當天也是太陰娘娘生日，有伴或有暗戀對象的人若希望感情順利，也可以在中秋午夜準點準備2張另一半或暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，接著在鏡子前後左右各點一支香，並將照片放在鏡子旁，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓，等香燒完後就能得到月神的祝福。