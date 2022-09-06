每年9月的第三個週末是全國古蹟日，淡水古蹟博物館本次特別邀請歌手潘裕文透過影片介紹7棟「色色的」古蹟，以創意的方式讓民眾從不同角度認識淡水的有形文化資產，9月底前欣賞影片還能參加抽獎，另外館方也推出多項活動供民眾報名參加，名額有限，額滿為止。

新北市立淡水古蹟博物館於今(6)日在粉絲專頁及YouTube頻道同步上架最新影片《淡古聊撩色》，邀請知名歌手潘裕文參與演出，帶領民眾在古蹟來回穿梭，尋找古蹟的顏色，例如淡水日本警官宿舍「日警深棕」、前清淡水關稅務司官邸「小白宮白」、得忌利士洋行「洋行米黃」、淡水街長多田榮吉故居「多田淺棕」、滬尾礮臺「礮臺鐵灰」、淡水紅毛城「紅毛城紅」、淡水海關碼頭「洋樓磚紅」及隱藏版的「淡水靛青」等等。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，《淡古聊撩色》以色彩來詮釋古蹟，採用建築外觀、內裝及場域氛圍為元素，運用「色票」概念發展古蹟的專屬色系，讓古蹟建築也可以很文青、很清新，看看哪種古蹟顏色可以撩到你。

潘裕文也說，淡水是個很漂亮的地方，有著自然河海和人文古蹟結合的美景，這次拍攝把建築的特色轉化為專屬色彩，讓欣賞古蹟變得很有意思，歡迎大家一起來趟淡水尋色之旅。

館方表示，全國古蹟日不僅上架《淡古聊撩色》影片，30日前看影片截圖並在粉專指定貼文底下留言「淡古聊撩色，我被撩到的顏色是：______。」即可參加抽獎；另外也將在18日下午2時至5時推出今年限定的文化行旅路線「淡水開港的黃金歲月」，預計12日中午12時在官方網站開放報名，免費限量20名，額滿為止。

館方指出，也推薦民眾報名參加淡水紅毛城每周六下午3時30分至4時30分的DIY課程，製作古蹟雞蛋花防蚊噴霧及萬用膏，採線上預約制，4人成團，最多20人，10月底前享優惠價，敬請把握。