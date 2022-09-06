麗豐-KY（4137）展現營運底氣及韌性，在夏季淡季和大陸疫情封控中，自結8月合併營收仍以3.97億元逆風維持月增2％、年增4％成績。麗豐表示，看好兩岸龐大的美顏、健康商機，產業中長期前景維持成長的方向不變。

受疫情衝擊，麗豐上半年EPS 4.27元，依舊是美容保養品族群的佼佼者，該公司前8月合併營收為25.82億元。法人表示，觀察麗豐過去三年的經營成績，下半年整體營運皆受惠於消費旺季而較上半年成長，營運有機會急起直追，惟目前大陸各地區疫情封控以及總體經濟成長趨緩等不利因素猶存，後市成長力道仍觀察。

麗豐表示，隨著大數據及互聯網不斷成熟發展，以消費者為中心的服務和營銷，也將被重新定義，除了產品須保持高度質量外，產品營銷也越來越重視線上與線下的結合，面對消費者轉往線上渠道接收保養知識並進行購物消費的趨勢明確，集團仍持續強化在官方網站、微博、FB等社群媒體的行銷宣傳力道，透過不同的管道和方式等分享美容保養保健方式及正確使用克麗緹娜相關系列保養品，同時亦提升品牌力道及形象。

面對接下來秋冬換季需求及傳統消費旺季，外在仍有總體經濟情況未明及疫情反覆等各種干擾因素，公司會將業務重心回歸主營通路，強調資源配置效率，為企業營運成果提升賦能而努力。