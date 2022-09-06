財政部關務署表示，自今年9月15日起，實名認證APP（EZ WAY易利委）簡訊認證註冊者必須填寫健保卡號身分完成驗證機制，以提高驗證強度，避免民眾個資遭盜用註冊情況。

實名認證APP註冊身分驗證機制包括電信認證及簡訊認證，其中電信認證因手機門號為申請人本人，並透過手機門號SIM卡經電信公司確認，不易遭冒名註冊。

簡訊認證則因手機門號可以是非申請人本人，且須上傳清晰身分證正反面照片並以簡訊認證碼確認，但考量單一身分證件仍有遭盜用之虞，為進一步強化身分驗證，因此納入健保卡號身分驗證機制。

關務署副署長蘇淑貞指出，目前電信認證者約246萬人，約占52.8％，而簡訊認證者約220萬905人，占比47.2％，本次則針對簡訊認證者增加健保卡號認證。

新註冊民眾於註冊時若以簡訊認證者，需再輸入健保卡卡號及出生年月日，進行雙卡認證；至於以簡訊認證的舊用戶，自今年9月15日起可登入實名認證APP會員資料頁面，補進行健保卡號身分驗證，或於再次進口時，於點選申報相符委任確認時，由實名認證APP通知補登。