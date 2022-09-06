歷經疫情居家上課及兩個月的暑假，學生開始回歸正常實體上課，家長在開學後，除繳學費、添購開學用品外，考量疫情尚未趨緩，防疫措施也不能鬆懈，台新銀行為減輕父母負擔，提供信用卡繳學費12期0利率、最高5％回饋，若採購3C及防疫等用品最高6％回饋。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，9月是各級學校繳學費的高峰，為減輕家長支付學費的負擔，10月前只要使用台新銀行信用卡繳納國內學雜費，不限金額分12期0利率。若使用街口支付／悠遊付綁定台新銀信用卡繳學費，單筆滿1萬元且完成登錄，再獲「50元全家購物金」。民眾也可透過全家便利商用全盈+PAY繳學費，首次綁定台新銀信用卡支付最高回饋50元，若綁定@GoGo信用卡支付（不限首綁），筆筆最高5％優惠。

若在海外的學費，民眾可使用FlyGo信用卡繳付享最高3％優惠，回饋無上限。持環球／亞洲無限卡，除0.3％點數回饋，更加碼1.2％現金回饋，合計1.5％回饋無上限。

蘇育徵補充說明，由於疫情尚未停歇，台新銀行充分理解家長對實體到校的擔憂，特別整理各家實體與線上通路，除提供3C及外宿相關用品優惠外，也推出口罩、酒精、耳（額）溫槍及空氣清淨機等防疫用品專區，民眾使用台新銀行信用卡還可再優惠加碼。

例如9月於燦坤門市（含燦坤線上購物），單筆（含分期）使用台新銀燦坤聯名卡滿額最有高2,400燦坤K幣，每筆再獲燦坤聯名卡權益回饋0.5％燦坤K幣。若在線上通路消費，如蝦皮、momo、PChome、博客來、淘寶Taobao，使用台新銀行@GoGo信用卡最高3.5％回饋。momo及PChome使用任一台新銀行信用卡，單筆不限金額再獲6％回饋，蝦皮滿額再獲最高2,400元。

其它卡別如台新財富無限卡、賓士聯名卡、smart御璽卡、棉花田聯名卡等指定卡別，在繳納學費或其他消費達門檻，更可獲1天最高3小時免費停車。台新銀行信用卡秉持「認真．永續」精神，今年持續榮獲多項大獎肯定，國家品牌玉山獎頒發「最佳人氣品牌獎」，長期貼近民眾的需求，成為每位家長與學生最可靠的智慧好夥伴。