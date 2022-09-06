第一銀行對於民眾居住安全相當重視，輔導地主自力都更重建實績亮眼、經驗豐富，近年已核准地主自建型都更危老融資案件共32件。其中，由第一銀行核准全額融資的「天母樺園」社區都更案，歷經近10年整合，社區住戶全數搬遷完成，於9月6日舉行拆除典禮，都更案再向前邁進一大步。

位於臺北市北投區榮華三路上的「天母樺園」社區，為臺北市政府列管的海砂屋案件，由住戶自發性組成都市更新會擔任全案實施者，但基地當初出現「一個地號，兩張使用執照」，造成都更重建範圍內的土地持分沒有完整的特殊情形，整合近10年之久，最後在臺北市政府積極協助及都更相關法規放寬，採迅行劃定為更新地區並突破其中困難點，得以順利推動。

「天母樺園」重建前為7層鋼筋混凝土結構建物，更新後規劃興建地下4層、地上15層的建築物，由第一銀行核准該案全額融資，提供重建所需資金。此外，第一銀行全力配合地主時間，僅花費約兩週即完成全數地主授信簽約，此舉除展現地主向心力與企圖心，更展現第一銀行提供最完善及優化的服務，以及對ESG（環境、社會、公司治理）的落實與努力。

第一銀行過去曾經協助輔導921大地震受災嚴重的「埔里中華商場」及「尚華仁愛大樓」重建案；另有「水源路四五期整宅案」都更，讓住戶從更新前生活空間狹小窳陋，重建成舒適、安全之社區大樓。

目前第一銀行尚有多起危老重建及地主自力更新在輔導評估中，都更團隊將以專業及豐富經驗，協助地主更新重建，充分展現「就在你左右」的精神。

第一銀行表示，未來仍將持續協助都更危老重建，打造安全、舒適的幸福好宅，並為美化市容、改善居住環境等政府政策盡一份心力。隨著高齡化、少子化社會來臨，城市也不斷老化，第一銀行為實踐「永續金融，第一品牌」，持續以都更取代都市擴張，給老舊社區注入新生命，為這塊土地上的世世代代樹立新價值。