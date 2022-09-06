台中市長盧秀燕今（6）日出席「2022女力治理論壇」活動，分享了許多從政的經驗。盧秀燕也在臉書上強調，她從政20年，常常會被問到「工作及家庭取得平衡」，盧秀燕則回應「我沒有什麼訣竅，只有更努力做給大家看、更用心經營家庭關係，證明女性也做得到」，引發討論。

盧秀燕在臉書上表示，「台灣性別平權的觀念一直在進步，但我們也很清楚女性在這個時代還是面臨很多困難」，盧秀燕認為，如果在現在這個世代證明「女性也可以」，下一個世代或許就不會再用「性別」評價能力。盧秀燕更指出，在她剛上任台中市長時，台中市政府總共有216個委員會，政府規定每個委員會三分之一以上的委員要是女性，當時只有148個委員會符合性別名額平等，而在經過她3年多的努力，「全台中只剩下一個委員會沒有達標，99分的努力還差一點點，下次換屆台中一定能達成」。

盧秀燕最後也強調，「女力抬頭、多元參與，提供不同的觀點，市府決策會更貼心、更有人情味，一點一滴累積，相信『改變』看得見」。此篇文章一發出，感動許多網友，紛紛留言表示「最有愛心的媽媽市長加油，台中有妳真好；性別平等相互尊重女性加油！」、「努力看的見，盧市長加油」、「盧市長為女力做了最佳代言」、「努力看的見，盧市長加油」。