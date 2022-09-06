國民黨台北市長候選人蔣萬安今（6）日端出「長照三支箭」政策牛肉，同時在臉書上直言「過去，長者用青春打造美好城市，現在，我們全力讓長者安心變老」，更強調「長者們為這座城市奉獻了一輩子，我們一定要呵護長者，讓他們在台北安心變老」，引發討論。

蔣萬安在臉書PO文表示，在250萬台北市民中，65歲以上人口比例超過了20％，已到達「超高齡化社會」的標準；同時，台北也是六都中人口老化最嚴重的城市。而蔣萬安團隊中的「最高顧問」邱文祥前副市長，他曾任台北市衛生局長、台北市立聯合醫院總院長，是衛福政策的佼佼者；於是蔣萬安也和他詳盡討論長照政策的財源、人力、醫護比，以及公私協力的方案。

蔣萬安推出了「長照三支箭」，首先第一箭是「提升台北市立聯合醫院公衛補助款，激勵醫護人員士氣；並且善用台北市聯醫體系，六個月內增加500張長期照護床」；第二箭則為「鼓勵達到聯醫醫護比的私人機構加入計畫，每床每月補助2萬元，公私協力加速達成目標」；第三箭則是「落實在宅老化，需要遠距通報救援設備的長者，可利用坊間成熟的保全系統，每人每月補助1200元」。

而這「長照三支箭」推出後，許多網友紛紛留言表示「萬安很貼心，為長輩規劃了很好的安老政策」、「讓長者安心變老，台北就是幸福城市」、「加油！多多照顧弱勢者！」、「蔣萬安當台北市長會和新北市一樣托育護老都做得好」、「支持好政策！加油！」。