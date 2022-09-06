南投縣長參選人許淑 華，6日到埔里鎮掃街拜票。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長參選人許淑華、埔里鎮長侯選人黃敏聰，由立委馬文君、副議長潘一全團隊，南投縣議員林芳伃、王彩雲、黃世芳，鎮民代表吳淇淞、埔里北門里里長王金貞、北安里長魏志忠、大湳里長阮聰智、埔里鎮第3市場肉品理事長曾賀癸陪同，到埔里北環早市以及第3市場，向採買民眾與攤商拜票，在民眾的鼓勵與夾道歡迎下，完成掃街行程。

許淑華表示，今天到埔里的掃街拜票行程，受到民眾熱情的回應，讓她對選舉更有信心，選戰的疲勞也一掃而空，感受到選民的期待，未來她一定會認真推動縣政，不會讓鄉親失望。