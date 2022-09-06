民進黨桃園市長參選人鄭運鵬6日批評同黨市長參選人鄭寶清不像民進黨，鄭寶清反嗆鄭運鵬導果為因，怒斥鄭運鵬才是民進黨自由法治人權的破壞者，為了權力密室協商、威權體制，甚至為了挺抄襲，跟全台灣的知識份子、台大和學術價值對幹。

前立委鄭寶清決定參選，並以民進黨創黨精神為主軸，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬對鄭寶清表示尊重，但也說鄭寶清的行為跟決定，大家會檢驗像不像民進黨，且鄭寶清講的民進黨從頭到尾不對，民眾那把尺會判斷。

「是誰在破壞民進黨的法治人權？」鄭寶清對此表示，鄭運鵬護航的《數位中介法》，百分之百違反民進黨言論自由的規定，對比自己的堅持清廉勤政愛鄉土，鄭運鵬就是用密室協商、威權體制鞏固權力，怒斥鄭運鵬自己背離民進黨精神卻一直攻擊他。

鄭寶清說，全世界有哪個政權在轉換的時候不是「背骨」的人帶領，直言「背祖」才嚴重，民進黨維持言論百分之百自由，到底是誰背離？大家來檢驗就知道！

鄭寶清說，民進黨立法院黨團總召柯建銘說要恢復五星級市長的榮光，「林智堅是榮光嗎？若真的是榮光，不要叫他下台，讓他繼續選到底就好！」感嘆民進黨挺林智堅、挺抄襲，犯錯還一堆人瞎挺，跟台灣的知識份子、台大和學術價值對幹，「到底是誰在改變民進黨核心價值？」