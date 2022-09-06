義大利精品鞋履品牌Aquazzura，是不少明星愛用品牌，例如安海瑟薇（Anne Hathaway）、梅根王妃（Meghan Markle）以及台灣明星小S、莫莉等人，皆經常被拍到以該牌鞋履亮相，近期品牌選址於台北微風復興開設亞洲首間快閃店，品牌經典款式，也全都集合讓台灣粉絲一次看。

安海瑟薇出席活動時曾著Bow Tie 系列亮相，腳後跟的小小蝴蝶結，增添俏皮感。（CFP）

Aquazzura Bow tie Sandal，3萬5000元。（Aquazzura提供）

Aquazzura創辦人兼設計總監Edgardo Osorio，喜愛將生活的細節融入於設計中，生長自南美洲哥倫比亞的他，熱愛以繽紛色彩、熱情的態度運用於鞋履上，而品牌名稱則取自義大利文「藍色的水」，來表達他對海的熱愛。雖然在此之前品牌位於台灣設櫃，但該牌不少選品店熱賣的品牌，此次來台快閃品牌特地引進經典款式，如安海瑟薇腳上的「Bow Tie Sandal」，運用拋光緞面製成，鞋跟和蝴蝶結則綴有水晶，同時具備俏皮、貴氣的氣質。

Aquazzura Gastby Sling，4萬5000元。（Aquazzura提供）

Aquazzura Yes Darling Crystal Mule，3萬9000元。（Aquazzura提供）

另外如品牌主打的Gastby Sling、Yes Darling Crystal Mule、Temptation Crystal Sandal，也均綴有華麗的水晶，其中第二款以50年代的夜生活為靈感，鞋跟部分特別以Disco球設計的金屬球型鞋跟，亮眼又有趣，此次品牌快閃店於即日起至10月10日於台北微風廣場一樓設置快閃店。