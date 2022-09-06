楊耀福以全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區大會會長的身分，活躍於媒體版面。(中華全球城市選拔協會提供)

有幫派背景的黑道直播主連千毅被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，今天被刑事局搜索拘提，帶回偵訊。刑事局總共拘提4名嫌犯，其中31歲男子楊耀福，就是發行NFT再由連千毅於直播推銷的主要角色，目前他和連千毅互相將詐欺犯行推給對方。事實上，他日前才因誆買島吸金3.8億，與新加坡長江集團台灣分公司等4人遭北檢起訴。

新加坡長江集團負責人魏萬龍夫婦等人，遭控佯稱購買澳洲大克佩爾島，宣傳將打造下個馬爾地夫，同時發行「長江玉幣」謊稱可在島上流通，對外以股份到期加價15到80％買回，2年吸金3.8億元。

台北地檢署上月底依違反《銀行法》等罪起訴時任長江集團台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻、顧問吳阮弘、副總王宣文4人；另通緝魏萬隆夫婦、分案偵辦楊耀福妻子。

年僅31歲的楊耀福，除涉及類似區塊鏈的詐欺案外，目前也以全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區大會會長的身分，活躍於媒體行銷界。他努力塑造自己年輕有為形象，並分享成功經驗，豈料接連涉及詐欺官司。

連千毅等4人今天被逮後，初步均否認詐騙。連千毅認為他只是借用肖像權，讓楊耀福的NFT公司發行327張限量NFT，他再於網路直播時推銷，否認吸金。楊耀福則強調是幫連千毅發行NFT，沒經手營利金流，詳細案情與受害人數、財損，仍有待檢警釐清。