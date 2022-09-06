私校退場審議會第2次會議發言人柯今尉表示，大同技術學院及高苑科大繼續列為專案輔導學校。（林志成攝）

教育部「高級中等以上學校退場審議會」今天宣布，對於在《私立高級中等以上學校退場條例》5月11日生效前就被列為專案輔導學校的大同技術學院及高苑科大，繼續將他們列為專輔學校，並給予改善期至明年5月31日，如果未改善，明年8月1日起就要停招。

私校被列為專輔學校，遲早要退場。教育部長潘文忠並不預測最後會有幾所私校退場，一切都會尊重私校退場審議會的決議。不過他表示，面對少子化，私校對於未來發展早就要思考各種可能性，他建議私校朝「小而美」的方式來經營，如果真的辦不下去，也可以改辦為文化或教育基金會。

教育部今天召開「第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第2次會議，由政務次長劉孟奇主持，在全體29位委員中，有27位出席，超過法定開會人數的2／3。辦學不佳的學校，只要出席委員1／2同意，就將他們列為專輔學校。

位在嘉義的大同技術學院及位在高雄的高苑科大，在《私立高級中等以上學校退場條例》5月11日生效前就被列為專案輔導學校，退場審議會今天決定將他們繼續列為專案輔導學校。

私校退場審議會表示，大同技術學院及高苑科大都面臨「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」等狀況，因此繼續依《私立高級中等以上學校退場條例》，將他們列為專輔學校，給予該校改善期限至112年5月31日止。

私校退場審議會第2次會議發言人柯今尉表示，依規定大專校院最近2年內要有12個月的可用資金達3個月才合格，大同技術學院及高苑科大都有19個月的可用資金未達3個月；且根據推測，111學年及112學年，大同技術學院的短絀經費為達2300萬元、1700萬元，高苑科大則達1.6億元、2.5億元，財務明顯有問題。

依《私立高級中等以上學校退場條例》認定的專輔學校，最多只能有1年改善期，大同技術學院及高苑科大若不能在明年5月31日前完成改善，教育部會在6月提私校審議會建議停招，並從明年8月1日起正式停招。

至於高苑科大，私校退場審議會表示，該校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」及「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限至112年5月31日止。

經私校退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於大專校院校務資訊公開平台專區網頁。專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。

此外，教育部將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。