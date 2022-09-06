新北市眾能創新協會理事長蔡黃阿員在中秋節前夕動員20多位志工，結合黎明技術學院餐飲管理系師生，一起手作蛋黃酥1800顆，分送給泰山地區的弱勢家庭及獨居長輩；今年95歲的阿嬤林周紅緞吃到剛出爐的棗泥蛋黃酥，大讚非常酥脆、很有蛋香。

曾任泰山大科社區發展協會理事長的蔡黃阿員，在卸任後仍閒不住，又揪集一群志同道合的志工成立新北市眾能創新協會，持續為泰山地區的弱勢家庭及獨居長輩服務。

在社會局的部分補助下，蔡黃阿員帶著志工到黎明技術學院，在該校餐飲管理系主任馮植翎的協助下，師生幫忙調製棗泥餡，及準備酥皮，然後分組由志工手作，每顆蛋黃酥放入紅色的鹹蛋黃，再利用餐飲系的專業烤箱烘烤。

接著蔡黃阿員帶著志工，到泰山國小分送給弱勢家庭的學生，每位學生一盒6顆現烤的蛋黃酥，另也分送給黎明里、大科里等鄰近的獨居長輩；有位從小就罹患多重障礙的阿華，與媽媽一起相依為命，蔡黃阿員說她已照顧了18年，每回去總會帶一些生活物資，這次也特別送上一盒蛋黃酥。

黎明技術學院主任秘書黃信育表示，該校餐飲系專任助理教授徐紹桓，最近才獲得「2022路易樂斯福盃世界麵包大賽」團體組冠軍，餐飲系學生參與中秋送愛心活動，幫忙準備蛋黃酥的材料，一方面學以致用，另方面也能與社區融合做公益，讓一些生活較辛苦的家庭，在中秋佳節也能品嘗到專業烘焙的蛋黃酥，學生們都覺得很有意義。