知名直播主連千毅剛跟「娜美妻」石帕玉合好，想不到今（6日）他因涉嫌以NFT詐騙洗錢，被刑事局逮捕，目前偵辦中，而「連千毅遭逮」火速成為熱搜關鍵字。面對丈夫恐再吃官司，石帕玉的心情似乎不受影響，稍早在網路回覆客人，繼續做生意。

連千毅之前被YouTuber「勾起你心中的惡」爆料發行的NFT涉嫌詐騙，雙方一度隔空交戰；後來四寶辣媽直播主Mini蝶也在臉書貼出截圖，痛訴「連千毅NFT已下架」、「所以我們的錢都不見」，崩潰的向警方報案，當時連千毅發聲明強調NFT是被交易平台下架，已向NFT系統申訴，也提出補償方案。

連千毅涉NFT吸金詐騙的事情驚動到刑事局，經過數日的密切蒐證，今上午警方到新北市蘆洲、三重和五股等區逮捕連千毅等4人，現場查扣手機和相關文書等證物，目前朝詐欺罪嫌偵辦，晚間再移送新北檢偵辦。

前科累累的連千毅，現在又涉嫌詐騙，老婆石帕玉的反應令人好奇；事實上，出事的前一天，她在限時動態PO鬧鐘設定早上6點50分的截圖，稱：「媽媽是超人，家有小一新鮮人，從現在開始走養生路線」，除了顧小孩，石帕玉也經營服飾賣場，稍早在臉書耐心的回覆潛在客戶，似乎沒特別抽出時間關心連千毅。

其實石帕玉上月底才在臉書控訴連千毅，夫妻倆在網路上隔空交火，石帕玉最後還撂下狠話：「為期一個月，他若不肯自動簽離婚協議書，最後雙方只能走法院」，但連千毅發聲明強調夫妻已回歸正常的家庭生活，昨（5日）還曬出石帕玉的美照放閃，似乎想宣告兩人恩愛如昔，想不到才過一日，連千毅就深陷詐騙疑雲，家庭生活再度起了波瀾。