據統計，2021年全年舊衣回收量達7.6萬公噸，其中再使用僅有64％，多數為二手衣繼續使用或做為抹布等使用，再生纖維使用仍少，而焚化或燃料化占36％，為了提升再使用量朝向循環再製，環保署制定「服裝環保化設計指引」，希望簡化成分、易於拆解等融入設計中，今天與實踐大學、輔仁大學及樹德科技大學等3所大學簽署備忘錄，3所大學設計系也應允將把環保的理念納入設計教育之中。

環保化設計指引包括「易循環」及「更永續」，前者包括易於辨識、簡化成分、易於拆解設計及使用健康材料，後者則包括優化材質特性、導入功能性設計、易於維修替換及企業社會責任等。

環保署主任秘書葉俊宏表示，二手紡織品在資源循環上有3點要注意包括「設計要走環保化設計」，包括延長衣物壽命、使用單一材質、易回收；第二為要「鑑別衣物成份」，混紡衣物若未分清楚回收價值低，因此研發鑑定技術、挑選出來後再回收，提高再利用價值；第三則為重新製成新衣服纖維，與學校合作讓其設計中納入再製纖維。

實踐大學設計學院院長許鳳玉表示，實踐大學曾與紡研所合作，計算出每一件不同材質衣物的碳排放，讓學生瞭解此衣服因為什麼設計或材料導致碳排增加，為強化設計師的永續意識，今年將針對大三的學生提供環保化指引操作。

輔仁大學織品服裝學系主任尤政平說，目前全世界消費者都注重永續，品牌商也知道永續的重要性，設計師更要懂得永續，因此目前也將開課教授ESG的重要，把永續的理念納入設計之中。

樹德科技大學流行設計系教授朱維政說，多數學生從事設計時仍以「新材料」為主，但其實有很多材料商已開發出「再生纖維」等，將提供學生設計時的素材之用。