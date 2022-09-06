上廁所遇到這樣的狀況，真的會讓人覺得很崩潰！一名網友打開了一包新的抽取式衛生紙，沒想到卻拉出長長白白的一大條，似乎完全沒有經過裁切，讓他看了相當無言，而這樣罕見的NG品更讓其他網友笑說，根本是碰上籤王：「這一抽超珍貴」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見浴室洗手台裡放有紅色外包裝的衛生紙，本該是張張分離的抽取式衛生紙，工廠疑似忘了裁切，居然拉出長長的一大條，目測超過一公尺以上，讓原PO忍不住直說：「我以為我買的是抽取式衛生紙，原來是圍巾」。

網友曬出NG衛生紙的照片，疑似是工廠忘了裁切紙張。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後，不少網友看了嘴角失守，認為原PO根本就是籤王，「你運氣很好，少見的NG商品」、「抽取式絕對連張衛生紙」、「會不會是捲筒衛生紙放錯包裝」、「少見的一包只有一抽」、「自己動手撕開吧，可能廠商怕你無聊」、「這一抽超珍貴，也真的貴XD」。

買到忘了裁切的衛生紙讓人不知如何是好，但也有人特意買衛生紙自己裁切，過去曾有網友曬出超厚衛生紙切半的照片，認為「半張比一張還要好用」，而且比較不浪費，超漂亮的橫切面更意外引發話題。