第一屆永續金融評鑑2023年將公布結果，共有35家本國銀行、八大壽險及五大產險、一家再保及九家證券商受評，金管會綜規處處長胡則華表示，永續金融先行者聯盟的五家金控未受評，但在子公司接受永續金融評比時可加分，共有八家公司受惠。

胡則華表示，第一屆本國銀行有35家接受永續金融評比，除了輸出入銀行及純網銀未列入受評，幾乎所有本國銀行都納入評比；壽險第一屆僅總資產超過1兆元的八家公司受評，即國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦及全球人壽；產險是資產前五大受評，即富邦、國泰世紀、新光、明台、兆豐產險，加上中再保一家。

證券商是一家資本額逾50億元者，即元大證券，加上八家上市櫃券商，即統一、群益、致和、宏遠、康和、大展、美好及福邦證券；投信業則考慮規模等因素，第二屆之後才考慮納入評比。

而金管會5日揭露的五家金控組成永續金融先行者聯盟，即國泰金控、中信金控、第一金控、玉山金控及元大金控，並沒有納入永續金融評比，但子公司若有受評可加分。

即有國泰人壽、國泰世紀產、國泰世華銀、中信銀行、台灣人壽、第一銀行、玉山銀行及元大證券等八家子公司受惠。

胡則華表示，永續金融評比是綠色金融2.0行動方案的措施之一，今年底前會公告永續金融評鑑指標，在設計此評鑑制度時設有委員會，共有19位成員組成，其中有五位專家，執行小組是由金融研訓院擔任主辦單位，證基會及保發中心一起辦理，目前已開過三次會議，評比的架構、評鑑支柱、構面、關鍵議題，評鑑期程及作法都已確定，但仍在就銀行、保險及證券共通項目指標討論中。