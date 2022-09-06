離島運動會主題是「三縣同心 離島齊躍動」，將於9月22日至25日在澎湖縣內各場館盛大舉行，金門縣、連江縣約600名隊職員選手參加。（澎湖縣政府提供）

第9屆離島縣聯合運動會聖火母火，6日傍晚由澎湖縣長賴峰偉、議會議長劉陳昭玲在開台澎湖天后宮祝禱後引燃，隨後由聖火隊繞行馬公市區，本次運動會主題是「三縣同心 離島齊躍動」，將於9月22日至25日在澎湖縣內各場館盛大舉行，計有路跑、籃球、桌球、羽球，沙灘木球，慢壘、網球、磯釣9個項目，金門縣、連江縣約600名隊職員選手參加。

離島運動會由金門、連江、澎湖三縣，每兩年輪流辦理一次，今年是第9屆，輪到澎湖縣主辦。6日傍晚縣府率先舉行引燃母火儀式，賴峰偉、劉陳昭玲、議員蘇陳綉色、教育處長蘇啟昌及工作人員循古禮向天上聖母虔心祝禱活動順遂，並引燃母火。

賴峰偉表示，澎湖、金門、連江都是離島縣，這次三縣聯合舉辦運動會，再次證明「離島不離心，離島鄉親一條心」，也期盼藉由賽事的辦理，相互激勵加油打氣，促進彼此深厚友誼，凝聚三縣同舟共濟精神。他感謝所有為此次運動會奉獻心力的工作人員，及鄉親的支持，勉勵大家同心協心，把離島運動會辦好。

劉陳昭玲表示，「離島一家親」，澎湖和金門、連江都是一起共同努力，為離島建設打拚，她相信在教育處精心策劃下，兩年一次的離島運動會，一定會非常成功。離島運動會聖火9月7日進行馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉傳遞，9月8日轉往望安鄉、七美鄉， 9月12日至15日聖火隊將搭機前往連江、金門進行聖火傳遞。