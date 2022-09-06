衛福部政務次長李麗芬（左1）及中信慈善基金會副董事長陳國世（右1）頒獎給予優秀社區代表。（展逸國際提供）

中國信託慈善基金會於3日舉辦2021年度「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」成果發表會，表揚2021年優秀的築夢基地，全台23個社區、逾400位孩子們參與各項趣味競賽遊戲，中華職棒中信兄弟江坤宇及呂彥青、T1聯盟新北中信特攻林秉聖及譚傑龍驚喜現身當救援關主，中信慈善基金會副董事長陳國世也到場與孩子同樂。

陳國世感性表示：「沒有辜仲諒董事長，就沒有台灣夢。辜董事長的夢想，就是希望可以解決台灣的社會問題，感謝為此計畫付出的社區理事長、總幹事與志工朋友們，以及願意站台支持的球星，因為大家的努力，才可以壯大台灣夢計畫。」

「台灣夢」成果發表會，因新冠肺炎疫情影響，終於在暌違3年後，重新以「家庭日」的主題實體活動，透過分組競賽的形式讓參加的社區志工與孩子們挑戰趣味、藝文、環保與手作的闖關遊戲。

中信兄弟江坤宇、呂彥青，與新北中信特攻林秉聖、譚傑龍擔任分組競賽關主，與小朋友們一起挑戰棒球、籃球、呼拉圈以及拼圖，親民的球星就像大哥哥，一下子就和小朋友打成一片，與大家合力突破難關。

4位球星都相當認同台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫，認為守護偏鄉社區孩童健康快樂的長大，連結在地資源，提供孩童在地特色的多元課後陪伴方案，非常有意義，江坤宇表示：「希望這些社區小朋友都可以在滿滿的愛與關懷下長大，我也期許自己在未來可以加入愛循環的行列，用行動回饋給其他需要幫助的孩童。」

中信慈善基金會偕同衛生福利部自2015年起推動「台灣夢計畫」，目前全台共28個社區築夢基地，至今累計服務達86萬1045人次，也感謝所有支持「點燃生命之火」全民愛心募款運動的大好人，讓資源能透過「台灣夢計畫」幫助更多偏鄉弱勢孩童，家的未來也因此而改變。