Junior和田羽安再演夫妻，默契十足。（大愛提供）

Junior為戲激瘦16公斤。（大愛提供）

田羽安演技自然，頗獲好評。（大愛提供）

阿西阿西長居山上，自嘲已是半退休狀態。（大愛提供）

大愛最新戲劇《指尖的溫暖》今（6日）舉辦茶敘，演員韓宜邦（Junior）、陳博正（阿西）、田羽安皆出席。田羽安和Junior 8年前演過夫妻，至今默契仍很好，對戲自然，田羽安會不經意地幫Junior整理衣服、準備護唇膏給對方，2人間有奇妙的化學反應，連阿西都稱讚，「2人演夫妻很好。」

提到和8年前的差別，Junior笑稱變老了，因為他為拍這部片在短短3個月瘦了16公斤，「拍這部戲前80多公斤，拍這部戲受到66公斤，是最瘦的時候。」但也因為短時間變瘦，讓他自覺老很多，「胖胖瘦瘦皮膚被拉扯變皺，就變老。」

而身材纖細的田羽安，因為遺傳老爸阿西的易瘦體質，她維持體重的方式就是吃消夜，「但吃消夜會很不舒服，胃食道逆流，可是一戒消夜又掉了3公斤。」阿西則是沒有胖過，最胖是在當兵時前58公斤，幾乎都維持現在的體態，打趣說，「我有想像過我變胖，但我胖起來會太帥。」

私下3人感情好得像家人，即便田羽安不在家，Junior還是會自己上山探望阿西，而和田羽安什麼都能聊，唯獨會避開彼此的感情狀態，笑說，「我就是穩定單身。」但2人好交情，田羽安說若Junior結婚，她絕對是幫忙招待或收禮金的角色。

阿西長居山上，自嘲已是半退休狀態，即使戲約沒停過，但身為經紀人的大女兒多半會幫忙過濾，不讓老爸太累，因此這幾年多半是「插花」客串角色，打趣說，「客串的當成運動，防老人癡呆兼賺零用錢。」而長年居住山林，吸收許多芬多精、喝山泉水，沒有刻意養生身，阿西自豪身體好得像18歲。

阿西平時也會花半小時的時間唸經、打坐，到老婆開的宮廟走走。演員楊子儀閒暇時會到烏來龍太宮幫忙，阿西形容當初認識楊子儀覺得他看來很老實，但其實是「賊賊的」在盤算事情，現在的楊子儀看起來比較自然真誠。

近期他也從演員轉戰當youtuber，田羽安找來楊子儀組成2人團隊負責影片的前製後製工作，藉由數位化的方式，讓大家更方便吸收書中知識。雖然無酬勞但田羽安還是很認真投入製作影片，說自己賺的是天幣，阿西的經紀人跟老婆還會來提醒時間要錄影，這也讓田羽安直呼：「比拍戲還累」。