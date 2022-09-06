工業物聯網大廠研華（2395），日前將iWard智慧病房解決方案與iTeleMed遠距醫療解決方案推展至Microsoft Azure公有雲端服務平台，其中研華iWard智慧病房解決方案更是全球首發上雲應用。藉由微軟Microsoft Azure公有雲端服務平台，不僅讓上雲的智慧醫療解決方案能在雲端運行，也讓醫療院所能立即開通使用。

此外，由於Microsoft Azure和研華智慧醫療解決方案皆符合HIPAA與GDPR規範，使醫療院所在線使用，也無需煩惱資料存取、資安疑慮與彈性可擴充性。

研華智慧醫療部資深產品經理許全慶表示，近年雲端解決方案成熟，已是不容忽視的趨勢，相信接下來幾年更會掀起一波數位革命，醫療產業雲端生態系將逐步成形。

由於醫療產業相對其他行業，有更多法令規範限制，因此在轉型過程會需要各方推手來消弭疑慮、促進轉變。此次，研華與Microsoft Azure合作就像天與地的虛實結合，藉由研華在地端的Edge方案與微軟雲端方案整合，將能協助醫院快速部署數位轉型解決方案。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，微軟一直致力於為醫療產業提供雲端解決方案，藉由Microsoft Azure一方面提供世界級最高規格的資安防護，滿足醫療的法規要求，另一方面提供頂尖的效能及可擴充性，大幅提升醫療產業數位轉型的路程。本次與研華的合作首次引入智慧病房雲端解決方案，是在台灣醫療產業上重要的里程碑，相信未來將會有更多醫院接受及加入數位轉型的行列中。

研華表示，此次推動智慧醫療上雲方案包含iWard智慧病房解決方案與iTeleMed遠距醫療解決方案，而為能提供醫院更可靠且安全的智慧醫療解決方案，並助其快速落實於各醫療場域，將以「導入效能高」、「資料安全有保障」，以及「加速全球布局」三大上Microsoft Azure公有雲端服務平台優勢，加速醫療院所部屬智慧醫院。

研華智慧醫院解決方案彈性化設計，可串聯醫院資訊系統（HIS/NIS），不僅可即時收到病患在iWard床邊照護資訊系統提出的需求並更新病患資訊，亦可透過iTeleMed遠距醫療軟體，協助偏鄉醫療有足夠設備為病患檢查且有效率地與遠端醫師協作同時，優化護理的工作效率並提升病患住院滿意度。

此次研華透過上雲的部屬，縮短院方建置智慧病房及遠距醫療的時間，方便全球化的推行。目前全台有70％以上的醫學中心、區域醫院和地區醫院已全面建置研華iWard智慧病房，也在越南、馬來西亞和日本等地推廣。

研華期望，透過將智慧醫院解決方案上雲應用，能夠加速台灣乃至全球醫療院所部屬數位轉型，同時降低醫護人員負擔，用科技的力量將照顧時間還給病人。