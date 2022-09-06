「建置金門低碳島計畫」推動10年，環保署與金門縣政府昨(5)日於金門舉辦成果論壇，環保署署長張子敬及金門縣縣長楊鎮浯親自出席，邀集各界回顧分享推動成果，並集思廣義加速邁向淨零綠生活。

環保署說明，因應氣候變遷需要全民參與，環保署自101年起推動低碳永續家園，並協助金門縣政府提出「建置金門低碳島」第一期及第二期計畫，分別於2013年及2019年經行政院核定，第二期計畫執行至今年底，配合今年國家公布2050淨零排放路徑，邀集相關部會及專家學者舉辦本次論壇。

環保署署長張子敬致詞時表示，10年前大家對於「低碳島」還很陌生，推動過程中確實曾面臨挫折，環保署與金門縣政府及相關部會組成「金門低碳島推動小組」，整合中央與地方資源，經過各方的溝通協調、大家的觀念逐漸改變，相關工作才逐步推動並展現成果。金門縣楊縣長開場，其表示感謝行政院、環保署及各中央部會長久以來的協助與支持，讓金門在氣候變遷、節能減碳的議題上不缺席，也讓金門透過「低碳」二字與來自全國、乃至全世界的好朋友連結，10年以來，金門縣政府由第一期的摸索、嘗試、調整，到第二期的主動出擊與積極落實相關工作，逐步建構起金門面臨氣候變遷下應該要有的減緩與調適能力，期許大家一起放眼未來，讓永續發展的概念深植到金門的每個角落。

環保署表示，金門縣溫室氣體主要排放來自住商部門，占36%；其次為製造及運輸部門，分別占29%及24%。金門低碳島二期計畫主要成果包括：將金門的再生能源(太陽光電及風力發電)發電裝置容量占比提高至11.5%(約計14.8MW)、完成2座儲能系統(分別為1.8MW及2MW)、台電公司塔山電廠設置高效能發電機組與以餘熱再利用發電、全島完成智慧電表裝設並打造智慧電網示範場域、機關學校燈具及全島路燈全面更換為LED節能照明、海廢保麗龍及漁網資源化，以及金酒公司持續進行製程改善、設備汰換、蒐集廢水處理設施逸散的甲烷進行發電等，不僅成功提升金門地區民眾、相關機關及產業的節能減碳意識及具體行為，並建構金門在地的減碳量能。

論壇與會各界對於再生能源設置與智慧電網、運具電動化、低碳建築、低碳觀光等踴躍發言。金門縣環保局楊建立局長表示，感謝各與會人員意見，將綜整深入研析。環保署張署長表示，正值今年3月公布我國2050淨零排放路徑及12項關鍵戰略，期許第三期計畫能契合此方向，中央各部會更容易支持推動，再透過金門低碳島推動小組平台溝通，中央地方攜手合作，從低碳邁向淨零，落實環境永續。