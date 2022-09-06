瑞典政府表示，已向北歐和波羅的海能源公司，提供數千億美元的流動性擔保，這是因應俄羅斯關閉北溪1號( Nord Stream 1)天然氣管線引發的金融危機。

半島電視台(Aljazeera)報導，瑞典總理安德森( Magdalena Andersson)解釋，由於歐洲能源緊縮，瑞典正面臨「戰爭冬天」的危機，也就是指因為戰爭造成的燃料缺乏，必須做出因應方案。

莫斯科剛剛停止了北溪1號的供氣，並且說責任全在西方，因為西方在俄羅斯入侵烏克蘭後，實施了一系列制裁，這阻礙了天然氣管道的日常維護。但是歐盟官員則批評這是俄羅斯拿能源做要脅。

安德森說：「俄羅斯的能源戰，對瑞典的家庭和公司都造成了嚴重後果，尤其是在瑞典南部，當地的電力相當依賴於德國的支援，而德國又非常依賴天然氣，其中相當比例是源自北溪1號的供氣。」

她說：「如果我們不盡快採取行動，可能會導致北歐和波羅的金融體系的嚴重混亂，在最壞的情況下，我們可能會陷入金融危機。」

在同一場記者招待會上，瑞典財政部長丹貝格（Mikael Damberg）表示，政府將提出一項發行信用擔保的提案，以穩定整個北歐地區的金融穩定。

瑞典正在經歷 30 年來的最高通貨膨漲脹，央行今年已兩次升息，預計年底前升息幅度更大。

丹貝格表示，瑞典政府計劃將撥出83.6 億美元，用於電費補助，緩解今明兩年的電價創紀錄的飆升。