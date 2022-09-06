被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」的大陸新生代女星古力娜扎，被拍到帶男演員徐開騁回家過夜後，隨即就被女星張天愛怒控男方劈腿，讓古力娜扎瞬間淪為小三，雖然她立即出面澄清自己也是被騙的受害者，將來不會再與男方有所交集，在網路上依然罵聲不斷。近期她拍攝廣告的照片流出，深V火辣曲線讓粉絲看到噴鼻血。

古力娜扎工作室昨（5）日發布一組照片，只見古力娜扎穿著水鑽薄紗禮服，深V領口洩胸前春光，雪白東西半球大方見客，側面S曲線身材十分火辣，搭配她精緻五官和水靈靈大眼，光是照片就電暈無數人。有網友拍到古力娜扎拍攝時的照片，只見她環抱纖細手臂，傲人上圍非常明顯，事業線深邃，令人目不轉睛。

古力娜扎近日拍攝廣告。（圖／微博）

古力娜扎穿著深V禮服。（圖／微博）

許多網友也紛紛留言：「你真的美到我心裡去了」、「動起來更好看！」、「公主在逃！ 」、「古力娜扎側顏yyds」、「這真的太美了」、「好好看，娜扎的顏沒話說」、「本活人表示真的很美，這顏值能踩？」、「娜扎好美，希望以後專注事業，遠離男人」、「娜扎好好搞事業！沖鴨」，不過仍有一部分網友還記得前陣子她與徐開騁的事件「三真會洗白」、「評論裡有超過10個活人嗎」、「三姐還沒糊」、「笑死，這是我看過買水軍買的最明顯的」、「這姐長得挺好看，為啥老是被當三呢」、「妳真的白瞎妳的顏值了，如果雙商再提高一點就好了。」、「她也只有靠美貌行銷了，毫無作品可言」、「她還敢出來？」