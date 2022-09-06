宜蘭縣長林姿妙回應，感謝江聰淵對縣府政策的認同。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今（6日）推營養午餐「一好兩安」政策，宣布「吃飯、讀冊免錢」政策會延續下去，要把餐費從每餐45元提高至50元，讓學生吃得更好；宜蘭縣長林姿妙回應，感謝江聰淵對縣府政策的認同，但也要提出屬於他自己的新政策，不是「拿香跟拜」。

對此，江聰淵推「一好兩安」的營養午餐政策，要把餐費從每餐45元提高至50元，讓學生吃得更好，並強化查核制度來嚴管品質，讓學童吃的安心、吃的安全；江強調，調漲餐費是必要的，物價上漲必須給業者合理利潤的空間，透過嚴謹的稽查，讓業者無法以劣質食材充數。

另，在安全與品質方面，除了提高定期與不定期抽查次數外，也會在現行稽核制度下，將家長會、營養師及民間食安專家納入，成立「宜蘭縣營養午餐教育輔導查核委員會」做品質管理，讓稽查制度可透過外部監督力量的參與完整執行。

林姿妙回應，謝謝江聰淵對縣府的認同，但也要推出屬於他自己的政策，而不是「拿香跟拜」；林強調，縣府對於小朋友的健康非常重視，一發生食物中毒也馬上改進，讓小朋友吃到很健康的營養午餐。

縣府說明，營養午餐的餐費，縣府補助已調整成45元，再配合三章一Q的補助，每餐的經費約55元到59元之間，大同跟南澳配合中央廚房專案的學校更高達62元，增加的經費均會要求廠商用在食材提升方面。

為確保學生食的安全，縣府除將持續落實三級食品安全管理制度外，每個月聯合稽查的次數也已提升到3次，並要求學校校長、午餐秘書、行政人員及家長代表組成校園查核小組，每天針對學生的營養午餐進行查核。