美國國防部發佈消息稱，美國務院已批准總價約11億美元的對台軍售，包括導彈及監視雷達項目等。大陸國防部發布回應，批評美國推高台海緊張局勢，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，並指責「台獨」分裂勢力想靠買「洋武器」「以武謀獨」，注定失敗。

回應稱，美方向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，推高台海緊張局勢，中方表示堅決反對。

回應稱，近期，美方屢屢違背不支持「台獨」承諾，加緊與民進黨當局軍事勾連、拱火滋事，在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫。

回應稱，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，任何人任何勢力都無法阻擋祖國完全統一的歷史大勢，「台獨」分裂勢力想靠買「洋武器」「以武謀獨」，不自量力、注定失敗。民意不可違，玩火必自焚。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。