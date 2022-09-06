台新青少年基金會長期舉辦「台新青少年志工菁英獎」，鼓勵青少年服務學習，該獎項已邁入第23年，觀察近二年來5,000多位報名的青少年志工案例，有近97％學生的服務方案，都與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌，且平均每五位報名參獎的青少年當中，就有一位是自發參與志願服務，比例逐年增高，顯示下一代的社會參與能量不可小覷。

台新青少年基金會指出，今年以「年輕，力量不輕！」為主題，舉辦第23屆「台新青少年志工菁英獎」，現正熱烈徵件報名中，號召全台國高中生站出來，藉由該獎項平台，將小我的服務力量擴大連結，從志願服務出發，為地球盡一份心力，每一個人都可以「From Zero to Hero」，成為實踐世界永續的小小英雄。

聯合國常務副秘書長阿米娜‧穆罕默德（Amina J. Mohammed）曾表示，真正的永續發展，只能在最年輕人類的支持下方能達成。台新青少年基金會從2021年第22屆「台新青少年志工菁英獎」報名資料觀察到，台灣國高中生從事志願服務有多元化的趨勢，且內容與聯合國發表的17項永續發展目標項目（SDGs）都有接軌，其中以「良好健康與福祉」（15％）、「優質教育」（13％）、「永續城市與社區」（11％）三大類的服務方案居多。

台新青少年基金會說明，青少年自發參與志願服務的比例逐年攀升，根據近五年的報名資料分析，其中自發參與志願服務的青少年比例為20％，平均五位就有一位自發性參與，較往年逐步提升，顯示國高中生從事社會參與的學習動機與熱情正在加溫當中，這股社會的清流令人感到非常振奮與欣慰。

觀察「台新青少年志工菁英獎」有多位得主的服務方案，見證這個世代對於環境永續的積極投入。台新青少年基金會強調，面對日益險峻的全球性議題，鼓勵青少年參與志願服務為社會永續創造改變，參與志願服務行動，不僅幫助其開闊視野，培養跨領域專長和解決問題的能力，無形中強化青少年的溝通力與自信，也深化夥伴關係和對社會的認同感，培養未來領袖人才亟需的素養能力。

第23屆「台新青少年志工菁英獎」已經展開徵件報名，即日起自2022年10月31日止，號召目前就讀國、高中職，及五專一至三年級的學子，發揮「年輕，力量不輕！」的態度，踴躍報名分享服務成果，讓更多人為志工們引以為傲的永續行動支持喝采。台新青少年基金會集結過去該獎項得主的永續服務內容，特別製作「永續加油讚」迷你桌遊，歡迎全國各中等學校師長至基金會官網免費下載分享應用。

台新人壽致力實踐企業社會責任，長期支持台新青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」已23年，發掘近8萬名優秀青少年志工，表揚在志願服務表現優異的國、高中生，喚起青少年對志願服務的重視，鼓勵從志願服務探索自我價值，積極發揮小我力量，為社會帶來正向改變。