台中百貨市場下半年最吸引人的周年慶開跑!其中，廣三SOGO周年慶9月8日起率先登場，將砸下上億元的行銷預算及數十萬件以上的獨家商品刺激買氣，整檔業績目標將挑戰19億元，年成長3％。

台中廣三SOGO周年慶今年特別規劃「實現你的願望清單」、周周來館消費就送購物金，還有卡友限定消費周周抽及壓軸抽活動，買越多送越多。

廣三SOGO百貨表示，開打首日（9/8)起，獨家推出當日持APP+銀行指定卡當日消費滿5000元，即送廣三SOGO商品禮券200元；9/14起加碼當日持APP+銀行指定卡當日消費滿3000元，即送1廣三SOGO商品禮券100元。

另外，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動外，刷卡再享獨家回饋四重奏，第一重刷廣三SOGO聯名卡於全館當日消費滿10萬元，再加送2,000元；第二重刷台北富邦、花旗於化妝品當日消費單筆滿5萬元，再加送800元；第三重刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿3萬元，再加送400元；第四重刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿2.2萬元，再加送200元。還可再享18大銀行滿額送禮券活動。

廣三SOGO百貨強調，下半年全力搶攻周年慶商機，線上購物網集結食、衣、住、行等獨家限量商品，最低下殺2折起，再享滿千抵百周年慶活動，線上線下一起來，衝刺下半年業績！

此外，9/16起刷Smart Card單筆消費滿千元，即可獲得「春捲購物袋」乙個；9/22起持APP單筆消費滿千元，即可獲得「藝術圓盤」乙個。

值得一提的是，廣三SOGO百貨今年特別與日系女裝品牌a la sha聯名推出系列卡友禮，持廣三SOGO聯名卡自9/29起，單筆消費滿千元即可兌換「保溫購物袋」乙份；10/6起單筆消費滿千元，即可兌換「質感保溫杯」乙份。

另外，Smart Card卡友單筆消費滿千元，即可獲得乙組抽獎序號，有機會將周周抽出價值2萬2的「Fuji愛摩凳」及壓軸再抽出價值16.8萬元的「bgreen uChair優愜意運動養生椅」。

廣三SOGO周年慶今年特別推出「實現你的願望清單」你敢拍，我敢送！9/15至10/10憑「美夢成真許願卡」與自己的願望商品一起拍照，上傳至廣三SOGO百貨FB粉絲專頁指定貼文，即有機會讓廣三SOGO百貨實現您的願望清單自由，將夢想商品抱回家！