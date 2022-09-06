MOSFET廠力士（4923）今日公布2022年8月合併營收為7,160萬元，較上月減少20.65％。累計2022年1至8月合併營收達8.1億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長10.5％。

力士表示，短期營收表現受旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務客戶進行庫存調整，使得整體拉貨動能趨緩影響，憑藉近年力士深化新技術、新產品、新領域業務策略效益逐步展現，包括推進MOSFET成品導入新一代ETG、RTG等專利技術、以及與既有PC、NB及智慧型手機等客戶新訂單出貨貢獻，並拉升MOSFET成品市場滲透率表現等效益，有助於保持良好營運獲利水準。

力士進一步表示，目前整體MOSFET市場供需狀況逐步趨穩，公司亦趁勢加大新技術專利開發，並同步積極與客戶進行新產品專案導入計畫，以深化業務合作並提高力士於整體市場競爭利基，助力整體營運正面之挹注。

另一方面，近兩年力士積極布局電池、電源供應器領域，除MOSFET新款產品已獲主要客戶認證，並持續已有小量銷售挹注，且依照目前與客戶訂單出貨進度，有望第四季啟動更為明顯備貨需求，有助於對於整體營運注入良好成長動能。