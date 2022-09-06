晶圓專工大廠聯電（2303）受惠於新增產能開出及新台幣匯率趨貶，6日公告8月合併營收253.46億元，續創單月營收歷史新高。聯電第三季產能利用率維持滿載，法人預期聯電第三季營收可望較上季小幅成長並續締新猷。

聯電公告8月合併營收月增2.1％達253.46億元，與去年同期相較成長34.9％，續創單月營收歷史新高，累計前八個月合併營收1856.51億元，較去年同期成長37.4％，改寫歷年同期歷史新高。

聯電認為28奈米對於現有及未來新的產品應用將會是一個需求長穩的技術節點，南科Fab 12A廠P5廠區新增產能在第二季開始量產，預期第三季晶圓出貨量較上季持平，晶圓平均銷售美元價格亦較上季持平，產能利用率維持100％滿載水準。

聯電南科Fab 12A廠P5廠區新增產能在第二季開始量產，隨著結構性趨勢推動智慧型手機到汽車等終端設備中半導體含量（silicon content）的增加，聯電確信28奈米對於現有及未來新的產品應用將會是一個需求長穩的技術節點。