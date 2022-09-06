台中市大里區成功國中興建多功能活動中心暨地下停車場工程6日盛大動工。（馮惠宜攝）

舊校舍變身室內活動中心暨社區停車場，台中市長盧秀燕6日下午接連出席大里區成功國中、立新國中新建活動中心暨地下停車場工程動工典禮，兩校都面臨師生缺乏大型室內活動中心，以及社區停車位不足問題，新工程完工後可望讓師生、社區民眾獲得更舒適的集會場所，以及更餘裕的停車空間。

台中市大里區成功國中建校40年來欠缺大型室內集會場所，市府編列2億5134萬2千元興建多功能活動中心暨地下停車場，為地上二層的多功能學生活動中心，並結合地方需求，建置地下一層公有停車場，預計114年4月底完工。

另，同樣位於大里區立新國中「立新國中活動中心暨地下停車場工程」也在6日開工，該校

同樣面臨師生缺乏大型空內集會場所，經爭取教育、交通部前瞻計畫挹注，地方配合編列預算規畫地上一層、地下兩層多功能建築，地上一層綜合球場、展演舞台而地下則為停車空間，總經費為2億9千852萬元，預計113年10月底完工。

盧秀燕出席兩場開工典禮時感謝地方里長提出建議、立委協助爭取中央經費，以及市議員通過預算等各界促成，營造更好的教育環境，嘉惠學子。

與會的何欣純也說，台中縣市合併後，原縣區還有許多中小學沒有活動中心，她上任以來即積極爭取活動中心的整建，這幾年更在立法院成功爭取將學校活動中心停車場納入前瞻特別預算，立新國中、已在施工的益民國小，都是藉由興建活動中心結合社區停車空間的概念，創造學校和社區雙贏。