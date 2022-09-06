戰爭期間屢傳烏克蘭人民齊心抗戰功不可沒，3月傳出退休老翁費多羅維奇(Valeriy Fedorovych)爬上屋頂，用一把步槍擊落俄軍號稱「全世界最頂尖」的Su-34戰鬥轟炸機，上週五獲當局頒贈勳章以示英雄之舉，外媒更稱他的老人年金沒白領。

🚨🇺🇦Just in: Ukrainian pensioner Valeriy Fedorovych who shot down a £74million Russian Su-34 jet with a RIFLE, is now awarded a medal for his heroism. pic.twitter.com/YxqRzlEL8u — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 5, 2022

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《歐亞時報》(EurAsian Times)以及《新聞週刊》(Newsweek)報導，位於基輔東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv）自開戰以來成為熱區，烏國邊防局2日表示，「當敵軍掠過上空，一名領老人年金的男子扛著步槍開火，擊落了一架Su-34戰鬥機，俄軍8,500萬美元(約26億台幣)瞬間蒸發」。更在官方社群曬出授獎照片，只見他手拿勳章、對著鏡頭燦笑，寫下「我們向費多羅維奇這位英雄致敬，他協助保衛國家邊界，是面對野蠻族群入侵時眾多英勇故事之一」。

當時社群網路流傳許多墜毀畫面，儘管本人沒出現在裡面，透過穿插片段可以聽到他說，「第二圈，情況如何?我用步槍『砰』的一聲，真的是『砰』一聲，它墜落了…」背景還傳出眾人歡聲雷動；近日費多羅維奇接受採訪，還向記者一一展示車庫內，留下的飛機殘骸。