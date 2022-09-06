新北市議員鄭宇恩近日公布政治獻金專戶，並推出「宇恩嚴選：北海岸寶盒」，寶盒內囊括第一選區的淡水、八里、三芝、石門4區各一代表農產品或加工品，有爆米花、蛋捲、蜂蜜和有機茶，凡捐款達一定數額就能獲得一組；鄭宇恩表示，北海岸不僅有山海美景，更有在地好滋味，希望在宣傳自己的同時，也可以和更多人分享北海岸在地的農特產品。

鄭宇恩表示，主要是平常都在推廣在地的農特產品，例如淡水南瓜生活節、三芝茭白筍、石門茶、八里文旦柚等等，但進入選戰階段轉變成要推廣政績、行銷自己，在團隊討論時靈機一動決定將兩者結合，挑選四區具有代表性的農特產品，組合出北海岸寶盒，用行動力挺在地農產。

鄭宇恩說，策畫過程中和競選團隊不斷腦力激盪，從農特產品的挑選，要考量保存方式、保存期限，最後決定採來自淡水忠寮社區的「五行蛋捲」、「柚香焦糖爆米花」代表八里、三芝牧蜂農莊的「森林蜜」，以及石門「箴品茶研」所產的有機阿里磅紅茶，組成北海岸寶盒，其中外包裝設計更特別融入淡海輕軌、夕陽、櫻花、綠石槽等等北海岸在地元素。

鄭宇恩強調，北海岸優質的農特產品不只這些，希望藉由北海岸寶盒的推出，讓更多人認識北海岸在地且優質農特產品，更歡迎大家來北海岸觀光，欣賞北海岸山海間風情。

她說，未來也會持續推動包含食農教育及特色休閒農業旅遊，並建構農特產多元銷售通路，努力促成石門三寶節(茶、石花、肉粽)、石門遊艇碼頭活化帶動藍色公路旅遊、三芝萬坪公園串聯海上平台及後厝漁港觀光廊帶，以及八里觀光軸帶等政策，「宇恩挺在地產業發展，挺宇恩就是挺在地！」