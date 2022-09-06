法務部行政執行署全國13分署今天下午進行聯合拍賣會，由於適逢中秋連假前夕，民眾熱烈競標，總計拍定金額高達7097萬2547元，將挹注國庫收入。

執行署表示，不動產部分，拍定總金額6712萬2028元，最受矚目的為桃園分署拍賣位於桃園市桃園區中正路24樓「帝璽」名邸，民眾以2866萬9000元價格成為豪宅主人，遠高出底價463萬餘元；桃園分署另以459萬7054元拍定位於桃園市桃園區龍山段6筆土地。

此外，台中分署拍賣台中市潭子區勝利12 街透天厝，以1437萬9999元高價賣出；新北分署拍賣新北市林口區小南灣段家族式墓園以473萬6000元拍定；台南分署拍賣台南市東區光明段土地以343萬3000元拍定；高雄分署拍賣高雄市三民區中華段土地及建物以68萬8888元拍定；屏東分署以66萬元拍定屏東縣潮州鎮新榮段2筆土地；花蓮分署以63萬6800元價格拍定台東縣太麻里鄉金星段土地；宜蘭分署以168萬8889元價格拍定基隆市中山區榮華段土地。

至於動產拍定金額總計385萬519元，其中最受吸睛也是拍定金額最高者為高雄分署推出的IVECO 露營車，以110萬元拍定；士林分署以28萬元拍定LEXUS汽車1輛；新北分署以22萬元拍定小貨車1輛，桃園分署以13萬2000元價格拍定BMW汽車1輛。

各分署亦拍賣陽信、三信、板信、泰山企業、太平洋電線電纜等多家公司股票，都順利賣出；另包括歌林智能自動機器人掃地機、超潑保暖觸控手套、石材印章、招財樹、鹽燈、紅龍擺飾、玉石藝品、珠寶、玉飾、原住民手作商品、手機3C配件、各廠牌手錶、飯店毛巾、茶葉、手工皂等優質好物，民眾也都熱烈搶標。