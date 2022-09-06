民以食為天！藝人楊丞琳日前上大陸實境節目《還有詩和遠方》時，聊到餐桌上豆腐魚時的一番談話引發熱議。台南市長黃偉哲跟上時事話題，當場推薦南區灣的麵店魚酥美食，並機會教育跟大家科普一番：「台灣也有豆腐魚，只是我們叫牠狗母魚。」並稱讚狗母魚肉質Q彈細嫩，為府城台南在地美食為傲。

黃偉哲跟風時事話題，談起這兩天網路熱議的豆腐魚，他今(6日)在臉書發文表示：「台灣也有豆腐魚，只是我們叫牠狗母魚，狗母魚肉質Q彈細嫩，還能吃到魚肉的鮮甜，相信台南人對狗母魚一定不陌生。」

他不忘PO圖大曬府城在地引以為傲的美食文化：「我推薦一間有賣狗母魚酥的店，南區灣裡的火城麵，只有在地人才知道的好味道。老闆是灣裡商圈的理事長，很認真在行銷灣裡這個純樸熱情的好所在，帶動社區店家一起繁榮發展。」

台南市議員參選人林依渟留言表示：「灣裡真的臥虎藏龍！」市議員李維胤也說「蔡英文總統也很喜歡～～俗又大碗」。網友對台南美食也不陌生：「悅津扛棒上就有寫魚丸是狗母魚做的」、「裝青草茶那天我有去吃」、「灣里土魠魚羹更是一絕」、「又稱總統麵」、「對嘛，我想說怎麼可能台灣沒有」、「狗母魚真的好吃，之前常常去興達港買狗母魚鬆」、「很特別的口感，好吃」、「突然又好想吃」。