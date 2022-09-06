度過第二季大陸封城危機，LED廠上月營收浮出水面，繼富采（3714）8月營收僅些微衰退之後，艾笛森（3591）、錼創科技-KY（6854）、燈具廠湯石照明（4972）8月營收紛紛繳出年、月雙增營收成績單，由於沒有消費性電子產品庫存過高的干擾，8月營收年增率介於3.34～100.2％。

艾笛森6日公告8月營收，由於汽車需求相對有撐，加上產品線沒有涉及消費性電子，走出第二季封城陰霾之下，8月營收達1.55億元，月增5.1％、年增5.3％，為2021年12月以來首度繳出年、月雙增營收成績單。

艾笛森積極切入車用LED領域，並有機會參與電動車大廠的認證，雖然8月回升的幅度不如公司內部預期，不過艾笛森預估，9月有機會持續成長。

錼創科技-KY公告8月營收，隨著稼動率提升，錼創科技-KY上月營收達3,800萬元，較去年同期勁揚100.2％，也較上月成長1.5％，為8月第一家繳年、月雙增營收成績單的LED廠。

累計錼創科技-KY今年前八月營收2.58億元，年增219.29％，已經超越2021年全年營收2.05億元，公司預期未來數年，年營收可望呈現二至三倍成長，並期望在2023年以前挑戰單月損平。

錼創目前月產能約1,500～2,000片6吋晶圓，以錼創現有的產能規模，第二季毛損率銳減至3.72％，相較於第一季毛損率27.6％、去年同期的-169％，均明顯收斂虧損，錼創表示，主要是因產能利用率上升，推升毛利率，儘管單季毛利率表現優於市場預期，不過錼創對於毛利率是否提前轉正？無法確認。

而燈具廠湯石照明也步出封城陰影，8月營收達7,680萬元，月增18.7％、年增3.34％，累計今年前八月營收6.36億元，年增1.59％。