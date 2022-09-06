世界羽聯BWF 2022年第36周世界排名今天（6日）公布，上周回到世界第1的台灣天后戴資穎，本周再退回世界第2，日本山口茜回到世界球后寶座，寶島一哥周天成則從第6前進到第5。

新冠肺炎疫情從2020年春季影響全球，國際體育賽事紛紛取消、延期，BWF世界排名積分也暫時凍結，兩年多過去，隨著國際賽事逐漸恢復正常，BWF也陸續解凍世界排名，今年8月開始公佈的排名，每周都會扣除2019年第12周後的4周積分，2023年的1月3日之後，選手的積分將會回到新冠肺炎疫情前的計算方式，就是以選手過去52周參加的比賽中，最高的前10站積分加總決定。

本周積分調整後的最新世界排名，日本兩站賽事都打進到4強的戴資穎以11萬零845分居第2，落後山口茜1168分，台灣第2女單許玟琪維持在第35名，第3女單白馭珀第38名。結束連兩周日本賽事，選手先各自回國休息調整，戴資穎接下來預計10月再出國比賽，首先問鼎10月18日開始的丹麥公開賽，下一周再戰法國公開賽。

日本羽球公開賽獲得銀牌的台灣男單好手周天成，本周前進一位來到第6，王子維從第16退至第17；男雙李洋／王齊麟從第4上升到第3，盧敬堯／楊博涵從第23來到第24。