四川甘孜州瀘定縣昨日中午發生芮氏規模6.8地震，當日下午中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間就啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01／02／03星、高分一號D星、高景一號等10餘個衛星對地震災區緊急成像。
其中高分三號衛星於當晚7時11分成像獲取到震區SAR影像並第一時間分發給國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間進行分析得到了災區的受損情況。
四川甘孜州瀘定縣昨日中午發生芮氏規模6.8地震，當日下午中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間就啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01／02／03星、高分一號D星、高景一號等10餘個衛星對地震災區緊急成像。
其中高分三號衛星於當晚7時11分成像獲取到震區SAR影像並第一時間分發給國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間進行分析得到了災區的受損情況。
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