台灣上市櫃公司好會賺，2022年上半年海外投資暴賺逾六千億元。金管會證期局副局長高晶萍6日公布最新上市櫃海外及大陸投資情形，截至2022年6月底止，上市櫃公司合計海外投資利益高達6,248億元，整體較去年上半年增加485億元，寫下歷史新高！

高晶萍指出，上市公司在海外投資（不含大陸地區）利益較去年同期增加504億元，主要是「航運業、半導體業及電子零組件業」，因貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加所致。

據證期局統計，航運業今年上半年投資獲利2,850億元、半導體業獲利655億元、電子零組件業投資獲利849億元，這三大產業就獲利4,354億元，貢獻近七成。其中，航運業最是強強滾，去年獲利已很亮眼，衝到1,530億元，今年還再多賺1,320億元，推升整體獲利。

就近十年同期來看，上市櫃過去在海外投資收益都在1,000至2,000億元上下排徊，2015年、2018年、2020年都賺破2,000億元，較差是2013年僅935億元，其餘皆破千億元，不過，去年開始上市櫃海外投資收益開始暴增，去年上半年就賺5,763億元，今年又再成長到6,248億元。

在家數部份，據證期局統計至今年第二季止，上市公司有724家，上櫃公司561家，合計1,285家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,657家之77.55％，較去年底增加4家。

在累計投資金額部分，截至今年第二季止，上市公司累計投資6兆7,511億元，上櫃公司7,087億元，合計7兆4,598億元，較去年底增加3,072億元，高晶萍分析，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運及建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。