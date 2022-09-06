彰化銀行積極將ESG精神融入核心業務，於6日獲頒2022卓越銀行評比非金控類別「最佳綠色金融成就獎」及「最佳數位金融服務獎」雙獎肯定，由彰銀資深副總陳斌代表受獎，足見彰銀堅定目標致力永續金融及提升數位轉型，在綠色金融及數位金融二大重要領域，優異表現獲大眾與專家學者肯定。

彰銀在董事長凌忠嫄與總經理周朝崇以創新思維帶領下，本於企業社會責任，十分重視「綠色金融行動方案2.0」及「臺灣2050淨零排放路徑」等相關政策，不僅設立「科學減碳、盡職投資、責任授信及普惠金融」四大永續願景目標，更秉持責任授信理念，於開發綠色金融方面投注相當大的心力，近期推出「永續績效連結授信優惠貸款專案」，以優惠貸款利率鼓勵企業自發性推行減碳措施，獲得企金客戶大力支持，達到銀行、客戶及永續環境三贏局面。

另外，彰銀也響應政府推動綠能產業政策，辦理「低碳永續家園專案貸款」等政策性貸款，協助企業改善設備、低碳轉型，並提供再生能源發電業營運所需資金，以實際行動支持相關產業發展；更甫於5日推出「綠色存款專案」，與客戶約定將取得之存款資金運用於綠色授信，攜手價值鏈上的夥伴共同促進綠能發展與循環經濟，一起守護地球的未來。

此外，在數位金融方面，彰銀擁有資訊、資安及數金三大部門組成的優秀團隊，以客戶為中心，整合介面技術、交易安全及商品行銷，強化數位金融服務與消費者生活密切結合，積極協助商家導入多元支付，除了擴大行動支付消費場域外，也提供非接觸消費方式，減緩疫情對商家的衝擊。彰銀近年拓展夜市、商圈及市場等場域有成，為公股行庫中台灣Pay收單特店達成率第一名，拉升行動支付普及率。

彰銀著重資訊安全與客戶體驗，持續優化網路銀行、行動支付、線上申辦等應用效能，提供安全便利且不中斷的金融服務，開發「e財寶數位存款」、「薪速貸」線上消費性貸款等金融服務，以安全、快速、流暢的一站式網路申辦大量節省時間、人力及紙本作業，提升客戶使用金融服務意願與方式。在彰銀積極推動數位服務全力衝刺下，數位存款戶數及存款餘額均有大幅成長，「薪速貸」今年上半年度的申貸數及動撥金額，更是呈現高倍數成長，逐步邁向普惠金融願景。

彰銀表示，綠色金融及數位金融二者都是當前金融發展不容忽視的趨勢，感謝雙雙給予獎項肯定，彰銀未來將持續建構完善之永續管理體系，並以具體實踐增強企業營運韌性，發揮金融影響力，進一步將理念與行動推展至商業夥伴，一同接軌永續未來。