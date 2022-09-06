「環島之星」觀光列車將在10月30日卸下與三麗鷗聯名的Hello Kitty彩繪裝扮，讓許多旅客不捨，經營環島之星逾10年的易遊網自8月23日宣布推出最後巡禮優惠活動後，再吸引破千位旅客預訂搶搭。回顧環島之星Hello Kitty繽紛列車締造的佳績，3年服務超過24萬人次、首年載客量就較前1年大幅增7成，更是帶起國內鐵道遊年輕化的指標性列車。

環島之星的創新蛻變及吸客量，可看出易遊網長年營運砸下的重本及心力。易遊網堪稱深耕台鐵觀光列車最久的「最挺鐵道觀光」業者，早在疫情前便已深耕火車旅遊近20年；拿環島之星Hello Kitty繽紛列車來說，光是1年易遊網就投入超過5000萬元營運，為拓展年輕客群，2019年獨步業界合作國際人氣IP打造車廂，加上車上豐富活動，成功替鐵道遊刷出有別於以往的活潑歡樂形象，環島之星也被定位為最貼近大眾市場又富娛樂性質的觀光列車。

除了以行銷包裝做出不同於其他列車的特色，易遊網也善用營運優勢，像是環島之星天天出發、2人就能成行的散客旅遊經營，加上擁有上百條商品選擇等，後端供應鏈資源與縝密整合作業，讓消費者能較有彈性、更能說走就走的方便展開一趟鐵道遊，而業者也得扛得住天天開行的銷售壓力，這對一般旅行社若想營運這列車來說，門檻相當高。

不斷結合新話題及行程也是維持環島之星熱度的關鍵，像是攜手星宇航空推出「雙星假期 漫遊臺東」微旅行，與高雄漢來三麗鷗主題房打造「萌幻夏日 食遊高雄」聯名商品，參與大西拉雅觀光圈品牌建構計畫、規劃仙境主題列車專屬行程，還有瞄準粉絲經濟的演唱會套票商品等，都掀起一波波搶訂潮。放眼未來，易遊網表示，期待之後能有機會繼續在列車服務、遊程體驗及行銷包裝上，帶給旅客新鮮有趣的體驗。