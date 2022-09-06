九合一大選年底即將登場，無黨籍市長參選人黃珊珊的競選總部已啟用，不過北市議員徐弘庭今於總質詢爆料，黃珊珊競選總部於施工時，施工車輛未申請人行道路權，且吊臂橫跨人行道，恐造成機車、自行車以及行人的危險，呼籲市府的新工處、交通局、以及警察局依法辦理裁罰。對此北市警局表示，已依據道路交通管理處罰條例舉發廠商在案，將處1200元以上2400元以下罰鍰。

徐弘庭表示，4日接到民眾陳情，黃珊珊的競選總部的施工車輛停在紅黃線上的柏油路上，雖然施工範圍有放交通錐，但是吊臂橫跨機車、自行車停車區。且施工車輛僅申請柏油路的路權，但沒有申請施工範圍，也未申請人行道路權，整個施工範圍橫跨人行道跟旁邊的機車停車格，造成要停機車的人，必須直接穿越吊車正下方。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻回應，有依規定申請吊車路權、並在限期內施工並完工，而施工期間，廠商為防止螺絲掉落等後續工安爭議事宜，因此在人行道上放置交通錐及鐵梯，此舉若有違反法令之處，施工廠商深感抱歉並願意接受裁罰。

而台北市警察局大安分局表示，廠商雖有依規定申請核准吊車在道路施工作業，惟廠商施工人員於作業時在人行道放置鐵梯及交通錐，影響行人通行，因使用人行道未提出申請，已依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款「利用道路為工作場所」依法舉發廠商，將處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。