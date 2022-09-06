日前新北市政府警察局刑事警察大隊及林口警分局在泰山區大科路752號旁鐵皮屋內查獲職業大賭場，並由林口警分局報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，決議祭出鐵腕強勢拆除，展現公權力執法決心。

林口警分局報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，決議祭出鐵腕強勢拆除。(林口分局提供)

刑事警察大隊及林口警分局於111年6月27日在泰山區大科路752號旁鐵皮屋內，查獲石嫌經營職業大賭場，供不特定賭客賭博財物，現場查獲負責人3人、賭客37名、賭資、籌碼約155萬元及相關證物，全案依刑法賭博罪送辦及社秩法裁罰。

林口警分局報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，決議祭出鐵腕強勢拆除，鐵皮屋被夷為平地。(林口分局提供)

事後，林口警分局立即提報新北市政府公安聯合稽查小組，由市府拆除大隊、台電公司、林口警分局到場同步實施聯合稽查，確認違章建築事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，於昨（5）日起至今（6）日連續兩日，以大型機具進場強制拆除。

林口警分局呼籲，地主不應將違章建築與土地出租給不法分子，造成社會治安疑慮，將持續加強查緝犯罪行為，並結合「第三方警政」概念，透過市府公安聯合稽查有效斷絕毒品犯罪、壓縮幫派依附、寄生、詐欺集團電信機房使用及經營職業性大賭場之空間，進而有效管理、控制及預防犯罪問題，營造更優質的治安與生活環境。