新北市某國小老師因學生不守規矩，先要求他罰寫課文，後來改成從1樓走到5樓10次，被罰的學生回家後告知家長，家長憤而提告，士林地院審理後，認為導師確有不當管教，侵害學生健康、自由及受教育權，判校方需國賠3萬元。

判決指出，該國小導師去年4月時，認為1名小學生上課前未確實量體溫，數學複學卷也沒交，上課還模仿老師講話，種種不守規矩行為，導師要求他抄寫3篇課文。

該名學生後來仍未按時繳交，導師又要求他下課不能自由活動，要在座位乖乖寫完，結果還是無法完成，導師便要求他從1樓走到5樓10趟，還要求另名同學全程監督。

學生家長據此代為提告，指該名導師要求不合理，已不法侵害身體、健康、自由、學習及受教育權，向校方求償20萬元。

導師開庭時，當時相關要，均與對方討論，學生自行選擇並且接受，至於請人在旁是為其安全考量，所為並非不當管教。

士院法官審酌，導師在處罰學生前，未選擇如口頭糾正、列入生活表現或通知家長處理，就直接命其抄課文、走樓梯，不能自由活動專心抄課文，致使學生沒有上廁所、喝水、舒展身體休息，讓學生確實感到不適，認定導師所為，不法侵害原告身體、健康、自由及受教育等人格權，故判校方應賠償3萬元國賠。