「台灣酵素村」為扶持民雄蓮藕產業，與《老鷹之手》團隊、農民攜手合作，共同推出蓮藕代餐包。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「台灣酵素村」為扶持民雄蓮藕產業，與《老鷹之手》團隊、農民攜手合作，共同推出蓮藕代餐包。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「台灣酵素村」為扶持民雄蓮藕產業，與《老鷹之手》團隊、農民攜手合作，共同推出蓮藕代餐包，今並舉辦產品發表會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

紀錄片《老鷹之手》上映後，感動許多人，嘉義縣在地業者「台灣酵素村」為扶持民雄蓮藕產業，與《老鷹之手》團隊攜手合作，共同推出蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包等新產品，今新品發表會上，許多藕農到場，肯定支持地方產業的企業。

今記者會由台灣酵素村與紀錄片《老鷹之手》合作舉辦，開場播放《老鷹之手》部分片段，敘述民雄鄉牛斗山的蓮藕產業由興盛到沒落過程，台灣酵素村董事長鄭卜元說，為照顧咀嚼或有吞嚥困難的族群，代餐包飲食逐漸興起，台灣酵素村以酵素為切入點製作產品，結合新鮮蓮藕粉製成蓮藕代餐包，也藉此跟在地農民收購蓮藕來扶持民雄蓮藕產業，讓藕農能夠持續種植肥美又新鮮的蓮藕，達成餐桌與土地的友善循環。

電影出席代表彭家如說，自己就像是一位媒人，擔任農民與企業的溝通橋樑，紀錄片的意義在於能夠成就農民，自己也感到快樂，去年電影下檔後，導演賴麗君告訴農民，可以自由使用「老鷹之手」4字作為品牌，這是給農民最直接的回饋，農民們的辛勤付出值得尊敬。

鄭卜元強調，地方創生的推動無法單靠農民、企業、政府就能完成，這次合作過程，每個環節都需要互相幫忙，才能迎來圓滿，包含藕農們也是收穫滿滿，希望這次的合作能作為一個成功的參考範例，讓台灣在地更多正在觀望的企業一同加入，挖掘家鄉潛藏之美。

今記者會嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒等人也到場，翁章梁說，很高興看見地方的藕農們與台灣酵素村合作，紀錄片導演在過程中扮演功不可沒的角色，讓台灣與國際看見民雄鄉牛斗山村的生命力，也記錄了成功地方創生案例，使農民的收益提升，期望未來台灣酵素村與農民們能繼續合作，再創蓮藕產業新價值。